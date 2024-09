Chefe de polícia de El Salvador, líder da guerra contra as gangues, morre em acidente de helicóptero

O chefe de polícia e líder da "guerra" contra as gangues em El Salvador, o comissário Mauricio Arriaza, e seus acompanhantes morreram no domingo (8) na queda do helicóptero militar em que viajavam pela região nordeste do país, anunciou o Exército nesta segunda-feira.

"Lamentamos confirmar o falecimento de todas as pessoas que viajavam no helicóptero UH-1H da Força Aérea Salvadorenha, que caiu em Pasaquina, La Unión", 180 km ao nordeste de San Salvador, informa um comunicado militar publicado na rede social X.

A nota acrescenta que "Manuel Coto, ex-gerente da Cosavi (Cooperativa de Poupança), estava na aeronave, sob custódia policial, assim como o diretor da @PNCSV, comissário geral Mauricio Arriaza Chicas".