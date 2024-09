Bombardeios israelenses deixam 16 mortos no centro da Síria

A ONG, que tem sede no Reino Unido mas conta com uma ampla rede de fontes na Síria, destacou que os ataques destruíram "edifícios e centros militares".

A agência Sana informou que "por volta das 23h20 (20h20 GMT) de domingo, o inimigo israelense executou um ataque aéreo a partir do noroeste do Líbano, contra uma série de locais militares na região central".

Ele disse que o centro, no qual trabalham especialistas iranianos, "desenvolve armas, em particular mísseis de precisão e drones".

As operações de Israel na Síria se tornaram mais intensas após o ataque do grupo islamista palestino Hamas em 7 de outubro, o que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.

A Síria tenta permanecer afastada da violência regional, mas os bombardeios israelenses frequentemente atacam alvos em seu território do grupo libanês pró-Irã Hezbollah, que troca tiros com o Exército israelense do sul do Líbano.

As autoridades israelenses raramente comentam os ataques, mas já afirmaram que não permitirão que seu inimigo Irã aumente sua presença na Síria.

