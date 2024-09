Após derrota na estreia, França vence Bélgica (2-0) pela 2ª rodada da Liga das Nações

Apesar das diversas mudanças promovidas pelo técnico francês Didier Deschamps, deixando Kylian Mbappé e Antoine Griezmann no banco no início da partida - apenas três jogadores foram mantidos dos titulares da partida contra a Itália - a atual vice-campeã mundial deixou uma boa impressão contra uma Bélgica a quem já havia derrotado nas oitavas de final da última Eurocopa.

A vitória sobre os 'Diabos Vermelhos' belgas, que vinham de um triunfo na estreia contra Israel, deixa os 'Bleus' na segunda posição do grupo A2, com três pontos, os mesmos dos belgas, e a três da 'Azzurra', que voltou a vencer, desta vez na visita a Israel (2-1) em Budapeste.

Três dias depois da decepção diante da Itália, em Paris, a França acertou seu rumo na segunda rodada da Liga das Nações ao vencer a Bélgica por 2 a 0 nesta segunda-feira (9), no Groupama Stadium, em Lyon.

Kolo Muani colocou a França na frente após aproveitar uma rebatida do goleiro belga Koen Casteels no meio da área, após um chute de primeira de seu companheiro de Paris Saint-Germain, Ousmane Dembelé (29').

Já no segundo tempo, Dembelé marcou o segundo com um disparo indefensável de pé esquerdo no ângulo, em uma típica jogada sua em que se livrou de vários marcadores e entrou na área (57').

O ex-jogador do Barcelona, muito ativo e incisivo, foi uma dor de cabeça para a defesa da seleção comandada pelo técnico Domenico Tedesco.