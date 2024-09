Alemanha introduzirá controles em todas as suas fronteiras para impedir a imigração irregular

A Alemanha vai introduzir controles temporários em todas as suas fronteiras terrestres com o objetivo de travar a imigração irregular para o país, informou uma fonte governamental à AFP nesta segunda-feira (9).

O ataque ocorreu pouco antes das eleições de setembro na Turíngia e na Saxônia, duas regiões do leste da Alemanha. O partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) obteve resultados recordes nas eleições.

Três pessoas morreram em agosto na cidade de Solingen, em um ataque com faca reivindicado pelo grupo Estado Islâmico.

O chefe de Governo, o chanceler Olaf Scholz, enfrenta uma pressão crescente para conter a imigração irregular no país e tomar medidas contra os extremistas após vários ataques de supostos islamistas.

A Alemanha já havia introduzido controles temporários nas suas fronteiras com a Áustria em 2015, para impedir a chegada de migrantes. No ano passado, reintroduziu os controles fronteiriços com Polônia, República Tcheca e Suíça.

A Alemanha também faz fronteira com França, Luxemburgo, Bélgica, Países Baixos e Dinamarca.

O espaço Schengen, que inclui 25 dos 27 Estados-membros da União Europeia juntamente com outros países, permite viagens gratuitas entre estas nações sem passar pelos controles fronteiriços.