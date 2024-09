Acusados de estuprar mulher drogada por marido denunciam ameaças na França

A advogada anunciou que queixas serão apresentadas a partir desta semana "para prevenir qualquer nova forma de violência" e "ataques à integridade física dos acusados e dos seus familiares".

Serão apresentadas ações judiciais contra "aqueles que divulgam informações pessoais ou fazem comentários com conotações discriminatórias sobre réus com sobrenomes de origem estrangeira".

"A Justiça é exercida através das nossas leis, com a calma do tempo e não com a agitação do momento", concluiu Crépin-Dehaene, antes do início da segunda semana do julgamento em Avignon, no sul de França.