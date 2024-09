UE pede fim da repressão a opositores e libertação de presos políticos na Venezuela

A União Europeia (UE) pediu neste domingo (8)à Venezuela para acabar com a repressão contra os líderes da oposição e libertar todos os presos políticos.

"A UE insiste que as autoridades venezuelanas acabem com a repressão, as detenções arbitrárias e o assédio contra membros da oposição e da sociedade civil, assim como libertem todos os presos políticos", afirmou o chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell, em um comunicado.

