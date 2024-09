Rússia avança no leste da Ucrânia e intensifica bombardeios

Um bombardeio russo, no entanto, matou duas pessoas em Sumy, nordeste da Ucrânia, de onde as tropas e tanques de Kiev partiram em direção a Kursk.

A Rússia anunciou neste domingo (8) que as suas forças continua, avançando no leste da Ucrânia, onde Kiev relatou bombardeios fatais, e voltou a insistir que os aliados ocidentais autorizem suas tropas a executar mais ataques em território russo.

Duas mulheres morreram em um ataque russo com foguetes contra um vilarejo próximo da linha de frente na região de Donetsk, epicentro dos combates, informou o Ministério Público regional.

"O inimigo bombardeou durante a noite a cidade de Sumy. Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas, incluindo duas crianças", informou neste domingo a administração militar da região homônima no Telegram.

Kiev também iniciou a ofensiva em Kursk com a esperança de forçar a Rússia a reposicionar suas tropas, que atualmente avançam no leste do país.

Porém, as tropas de Moscou prosseguiram com o avanço em diversas áreas e registraram em agosto as maiores conquistas territoriais em quase dois anos de invasão.

O Exército russo reivindicou neste domingo a conquista de Novohrodivka, na região de Donetsk, segundo um comunicado divulgado pelo Ministério da Defesa.