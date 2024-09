Com um cocar de penas, papa Francisco encontra o 'Éden' em Papua-Nova Guiné

O papa Francisco visitou neste domingo (8) comunidade remota no meio da selva em Papua-Nova Guiné, onde pediu o fim da violência, da "superstição e da magia", que prejudicam um lugar que comparou ao Éden.

Kamala Harris e Donald Trump se preparam para debate decisivo

Kamala Harris e Donald Trump participarão na próxima terça-feira (10) do primeiro - e talvez último - debate, em uma campanha extremamente acirrada para as eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos.

WASHINGTON:

As regras do debate Trump-Harris

Kamala Harris e Donald Trump vão apresentar duas visões opostas para o futuro dos Estados Unidos na terça-feira (10), em um debate muito aguardado na disputa pela Casa Branca. Após semanas de negociações sobre o local, o dia e as modalidades do debate televisivo, o canal ABC anunciou as regras que serão aplicadas, aceitas tanto pelos democratas como pelos republicanos.

KIEV:

Rússia avança no leste da Ucrânia e intensifica bombardeios

A Rússia anunciou neste domingo (8) que as suas forças continua, avançando no leste da Ucrânia, onde Kiev relatou bombardeios fatais, e voltou a insistir que os aliados ocidentais autorizem suas tropas a executar mais ataques em território russo.

JERUSALÉM:

Três guardas israelenses morrem em ataque contra ponte entre Cisjordânia e Jordânia

Três guardas israelenses morreram neste domingo (8) quando o motorista de um caminhão abriu fogo em uma ponte controlada por Israel que liga a Cisjordânia ocupada e a Jordânia, informou o Exército de Israel.

TORAJA:

Vilarejo indonésio veste os cadáveres em ritual para os mortos

Uma família indonésia tira uma foto com um parente vestido em um uniforme escolar. Mais tarde, eles vestem outro parente com uma camisa branca. Ambos estão mortos e seus corpos foram retirados de seus túmulos para um ritual em sua homenagem.

