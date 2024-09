Passagem de supertufão pelo Vietnã deixa nove mortos

O proprietário da casa, de 51 anos, conseguiu escapar, mas sua mulher, sua filha e os dois netos morreram na tragédia.

O supertufão tocou o solo no norte do Vietnã no sábado, com ventos de 149 km/h.

Quatro pessoas morreram no mesmo dia, segundo o departamento de gestão de desastres. Um homem faleceu na sexta-feira na província de Hai Duong.