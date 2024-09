Mujica, ex-presidente do Uruguai, passa por procedimento cirúrgico

Diagnosticado com câncer de esôfago no início de maio, Mujica foi levado ao hospital Casmu, em Montevidéu, na quinta-feira, pela quarta vez em menos de duas semanas, devido a distúrbios digestivos causados pela radioterapia que recebeu até meados de junho.

Neste sábado, ela disse que nas últimas horas foi tomada a decisão de “dar um passo adiante e realizar uma gastrectomia”, pois a tentativa de alimentá-lo por via oral “não foi totalmente satisfatória”.

Ela explicou que o ex-presidente permanecerá “mais alguns dias” no hospital e, em seguida, deverá voltar para casa com a sonda no lugar. A remoção da cânula dependerá da evolução do esôfago. “Ela pode ficar lá pelo resto de sua vida. Não há limite de tempo”, disse ela.

Pannone mostrou-se otimista quanto à recuperação de Mujica e afirmou que sua insuficiência renal está “melhorando discretamente”, embora ainda seja a patologia que mais a preocupa, “sem dúvida”.