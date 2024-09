Milhares de manifestantes de esquerda protestam na França contra novo premiê

Milhares de manifestantes de esquerda saíram às ruas de toda França neste sábado (7) para protestar contra a nomeação de Michel Barnier, de centro-direita, como primeiro-ministro e denunciar um “golpe de força” do presidente Emmanuel Macron.

O partido de esquerda A França Insubmissa (LFI) mencionou a presença de 160 mil manifestantes na capital.

Os protestos ocorreram em Paris e em outras cidades, incluindo Nantes, no oeste, Nice e Marselha, no sul, e Estrasburgo, no leste.

Na quinta-feira, Macron nomeou Barnier, um ex-chanceler de 73 anos que atuou como negociador do Brexit para a União Europeia, como primeiro-ministro em uma tentativa de avançar após as eleições antecipadas de julho, nas quais sua aliança centrista perdeu a maioria relativa no Parlamento.