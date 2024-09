Forças venezuelanas fazem cerco na embaixada argentina em Caracas

Forças de segurança venezuelanas cercaram a embaixada diplomática da Argentina na Venezuela, na noite desta sexta-feira, 6, em um aparente movimento de revogação da autorização da custódia brasileira sobre a sede, denunciaram opositores do regime chavista. A embaixada brasileira em Caracas assumiu a custódia da sede diplomática no início de agosto, após Nicolás Maduro expulsar os diplomatas argentinos do país. O Ministério de Relações Exteriores do Brasil informou que não foi notificado oficialmente pelo regime venezuelano sobre o movimento.

Pedro Urruchurtu Noselli, coordenador internacional da líder da oposição María Corina Machado, relatou nas redes sociais que patrulhas e funcionários encapuzados e armados do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional (Sebin), a principal agência de inteligência na Venezuela, e da Direção de Ações Estratégicas e Táticas (Daet), cercaram a sede diplomática, que é protegida pelo direito internacional.

"São nove e trinta e cinco minutos da noite, você vê o grande grupo de agentes de segurança que atualmente cerca a sede da Embaixada da Argentina em Caracas, que está sob custódia do governo do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva", diz Urruchurtu Noselli em um vídeo.