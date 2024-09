Supertufão Yagi ameaça o sul da China e o Vietnã

Na cidade semiautônoma chinesa de Hong Kong, a passagem do Yagi a quase 400 quilômetros de distância provocou o acionamento do terceiro nível de alerta mais elevado para tufão, chuvas intensas e o fechamento de escolas e da Bolsa da cidade.

As autoridades afirmaram que três pessoas ficaram feridas, mas os danos parecem limitados.

No verão e no início do outono (hemisfério norte), o sul da China é afetado com frequência por tufões formados no oceano ao leste das Filipinas e que se deslocam para o oeste.