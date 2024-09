Presidente do México alerta Suprema Corte para não bloquear reforma judicial

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, alertou nesta sexta-feira (6) que a Suprema Corte do país cometeria uma "aberração" se bloqueasse uma polêmica reforma constitucional que propõe a eleição popular de juízes e ministros.

Autor do projeto, López Obrador criticou a decisão da presidente da mais alta instância judicial, Norma Piña, que consultou seus pares ontem com a intenção de saber se o tribunal tem competência para travar a reforma que avança no Congresso, como solicitado por funcionários judiciais em greve por meio de um recurso legal.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Sinto que não têm fundamento legal, seria uma aberração e violação flagrante da Constituição parar o processo de análise, discussão e, se for o caso, aprovação da reforma", disse o presidente de esquerda em sua coletiva de imprensa matinal. "Seria como optar pela lei da selva, deixando claro que não se importam com a democracia nem com a justiça."