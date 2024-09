Maduro rejeita reunião com Lula, Petro e Obrador

O ministro do Interior da Venezuela e número dois da ditadura chavista, Diosdado Cabello, negou que Nicolás Maduro esteja planejando participar de uma reunião com os presidentes de Brasil, Colômbia e México para discutir a crise pós-eleitoral.

Cabello contrariou a declaração do ministro das Relações Exteriores da Colômbia, Luis Gilberto Murillo, que disse na terça-feira que Maduro "provavelmente" realizaria uma reunião virtual com o brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e com o colombiano, Gustavo Petro, que lideram os esforços para uma negociação entre o ditador venezuelano e a oposição, após as denúncias de fraude nas eleições de 28 de julho. Maduro foi proclamado reeleito pelas instituições locais, controladas pelo chavismo.

Segundo o regime, ele teve 52% dos votos. A oposição, porém, garante que o processo foi fraudulento. "Esse homem (Murillo) acredita que pode vir e enfiar o nariz na Venezuela", criticou Cabello, em seu programa semanal de televisão. "Esse é o chanceler da Colômbia, mas, na verdade, ele não é o chanceler da Colômbia, é o chanceler dos EUA na Colômbia."