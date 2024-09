Macron nomeia ex-negociador do Brexit como primeiro-ministro

Conservador Michel Barnier terá primeiro teste nas negociações no Parlamento para o Orçamento de 2025. Nomeação vem após Macron convocar novas eleições, vencidas por aliança da esquerda.O presidente francês Emmanuel Macron anunciou nesta quinta-feira (05/09) a nomeação ao cargo de primeiro-ministro de Michel Barnier, político que liderou as negociações do Brexit na União Europeia de 2016 a 2021. O anúncio vem dois meses depois de as eleições parlamentares antecipadas convocadas por Macron darem vitória à aliança de esquerda, que contudo não assegurou cadeiras o suficiente para governar sozinha, deixando o país num impasse político. Segundo o gabinete de Macron, a nomeação "vem após um ciclo sem precedentes de consultas". Parece ter pesado na decisão do presidente o fato de que os dois têm visões políticas comuns. Macron também queria se assegurar de que o novo primeiro-ministro não tentaria desfazer reformas aprovadas no passado, especialmente a da Previdência. A aliança da direita republicana de Barnier ficou em quarto lugar na eleição para a nova Assembleia Nacional, elegendo apenas 66 dos 577 assentos, atrás das alianças da ultradireitista Reunião Nacional (143), do grupo de Macron (168) e da frente de esquerda (182). Apesar de a esquerda ter obtido mais votos, Macron descartou convidá-los para fazer do governo, no que foi apoiado por outros partidos. Desafios A nova composição do Parlamento, bastante fragmentada, deve dar trabalho a Barnier e pode levar a uma nova paralisia política do país, caso ele desagrade aos deputados. No sistema semipresidencialista da França, o presidente e os membros do governo são eleitos separadamente. Um presidente depende de um primeiro-ministro indicado pelo Parlamento para assegurar a governabilidade. Macron foi reeleito para a presidência em abril de 2022, mas governa com minoria no Parlamento e sob ameaça de um voto de desconfiança dos deputados, o que o obrigaria a dissolver o governo e convocar novas eleições antes do fim de seu mandato, em 2027. O primeiro desafio de Barnier é orçamentário: o Ministério das Finanças francês alega que é necessário cortar dezenas de bilhões de euros. Aos 73 anos, com passagens pelo Ministério do Exterior e da Agricultura, ele será o premiê mais velho da história moderna francesa – em contraste com o antecessor, Gabriel Attal, que era o mais jovem no cargo. O líder esquerdista Jean-Luc Mélenchon criticou a nomeação, acusando Macron de criar um governo que não reflete a vontade popular. Já a Reunião Nacional de Marine Le Pen, o maior partido na Assembleia Nacional, disse que não rejeitaria Barnier de imediato caso ele cumpra algumas condições – entre elas o apoio a uma reforma eleitoral e à dissolução do Parlamento o mais rápido possível, algo que poderia acontecer já em julho, um ano depois da nova eleição. Embora tenha feito carreira como conservador moderado, o novo premiê endureceu o discurso contra a migração em 2021, numa tentativa de se qualificar para a disputa à presidência francesa. A candidatura acabou naufragando por falta de apoio de seu próprio partido. ra (Reuters, AFP, AP, DW, ots)