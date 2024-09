Londres cria linha de ônibus entre bairros com comunidades judaicas como medida de segurança

A operadora Transport for London (TFL) anunciou, nesta sexta-feira (6), a criação de uma linha de ônibus que ligará zonas de Londres a uma importante comunidade judaica, como medida de segurança, devido ao aumento do antissemitismo no país. "Fiquei surpreso com as conversas que tive nos últimos meses com a comunidade judaica", disse o prefeito de Londres, Sadiq Khan, à BBC. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A nova linha, que já começou a operar, foi uma das promessas da campanha de reeleição de Khan e ligará dois bairros a importantes comunidades judaicas, Golders Green e Stamford Hill.

"As famílias me disseram que quando trocaram de ônibus entre Stamford Hill e Golders Green, em Finsbury Park, ficaram assustadas com os insultos que receberam", acrescentou o prefeito. Citado no comunicado do operador de transportes, Khan indicou ainda estar convencido de que esta linha "contribuirá para a construção de uma Londres mais segura, mais justa e mais verde para todos". "Em um momento em que a nossa comunidade enfrenta um antissemitismo sem precedentes, qualquer medida que aumente a confiança do povo judeu no uso dos transportes públicos é imensamente valiosa", acrescentou Andrew Gilbert, co-presidente do Fórum Judaico de Londres.

De acordo com um relatório da Community Security Trust (CST), uma instituição de caridade britânica cuja missão é oferecer segurança e assessoria à comunidade judaica no Reino Unido, no primeiro semestre de 2024 foi registrado um número recorde de 1.978 atos antissemitas no país. Mais da metade destes atos antissemitas faziam referência ao conflito entre Israel e o Hamas. O ataque do Hamas em 7 de outubro matou 1.205 pessoas do lado israelense, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.