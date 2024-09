Honduras abre diálogo sobre tráfico de drogas com EUA após cancelar tratado de extradição

Honduras inicia nesta sexta-feira (6) um diálogo com os Estados Unidos para combater o tráfico de drogas, dias depois de anunciar o cancelamento do tratado de extradição que permitiu a entrega de chefões do tráfico aos americanos, anunciou a ministra da Defesa, Rixi Moncada.

"No projeto de fortalecer as forças para o combate a esse flagelo [do narcotráfico] de verdade, hoje [...] vamos receber [...] a senhora embaixadora dos Estados Unidos" para iniciar conversas, disse Moncada em um fórum da Corporación Televicentro.

É a primeira reunião de que se tem conhecimento oficial desde a semana passada, quando estourou a crise diplomática após a embaixadora de Washington em Tegucigalpa, Laura Dogu, criticar as duas mais altas autoridades de Defesa de Honduras por se reunirem com o ministro da Defesa da Venezuela, acusado de narcotráfico.