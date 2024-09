EUA promete sanções à Venezuela após apreensão de avião na República Dominicana

"Fomos muito claros e vamos implementar as sanções. Se descobrirmos que houve violações, agiremos. Isso é o que fizemos e é o que continuaremos fazendo", disse Blinken em uma coletiva de imprensa ao lado do presidente dominicano, Luis Abinader, após ser questionado sobre um segundo avião de Maduro na República Dominicana.

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, prometeu nesta sexta-feira (6) impor sanções à Venezuela durante uma visita à República Dominicana, onde na segunda-feira Washington apreendeu um avião do presidente venezuelano Nicolás Maduro, em meio à crise política gerada após a controversa reeleição do governante socialista.

Os Estados Unidos, que já impuseram um pacote de sanções em 2019 como resposta à primeira reeleição controversa de Maduro um ano antes, não reconhecem a nova proclamação do mandatário venezuelano como presidente reeleito em 28 de julho.

"Estamos muito preocupados com a situação na Venezuela após as eleições nas quais a vontade do povo venezuelano não poderia estar mais clara. Infelizmente, essa vontade e os votos não foram refletidos pelo que aconteceu desde então", reiterou Blinken.

Maduro foi proclamado vencedor com 52% dos votos, sem que os detalhes da apuração, como exige a lei, fossem divulgados. A oposição denunciou fraude e afirma ter provas da vitória de seu candidato, Edmundo González Urrutia.