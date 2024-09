Atleta olímpica da Uganda morre após ser queimada pelo próprio companheiro

Maratonista Rebecca Cheptgei, da Uganda, participou dos Jogos Olímpicos de Paris. Ela estava em casa quando foi atacada, e teve 80% do corpo queimado.A maratonista olímpica Rebecca Cheptegei, da Uganda, morreu após ser queimada pelo namorado, informou o chefe do Comitê Olímpico do país nesta quinta-feira (05/09). "Soubemos do triste falecimento de nossa atleta olímpica Rebecca Cheptgei após o cruel ataque cometido pelo namorado dela", disse Donald Rukare em comunicado postado no X (antigo Twitter). "Foi um ato covarde e sem sentido que levou à perda de uma grande atleta. O legado dela continuará a perdurar." A atleta disputou a maratona feminina nos Jogos Olímpicos de Paris em agosto. Queimaduras em 80% do corpo O ataque ocorreu no Quênia, deixando a atleta de 33 anos com 80% do corpo queimado, segundo o chefe do hospital Moi Teaching and Referral, onde Cheptgei estava internada. "Todos os órgãos dela falharam na noite passada", informou um médico à agência de notícias AFP. A polícia diz que um homem identificado como companheiro da atleta teria coberto o corpo dela de combustível antes de atear fogo a ela dentro de casa, no domingo. A Federação de Atletismo da Uganda também reagiu à morte de Cheptegei, denunciando o caso como violência doméstica. "Estamos profundamente tristes em anunciar o falecimento de nossa atleta Rebecca Cheptegei, no início desta manhã, que tragicamente foi vítima de violência doméstica. Como federação, condenamos tais atos e clamamos por justiça. Que sua alma descanse em paz." ra/cn (AFP, AP)