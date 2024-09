Wall Street fecha sem tendências definidas em mercado cauteloso

A bolsa de Nova York terminou sem tendências definidas nesta quinta-feira (5), em um mercado cauteloso antes da divulgação do relatório de emprego nos Estados Unidos na sexta-feira. O índice industrial Dow Jones caiu 0,54%, o tecnológico Nasdaq subiu 0,25% enquanto o ampliado S&P 500 perdeu 0,30%. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "O mercado não conseguiu encontrar impulso antes [da publicação] do importante relatório de emprego" para agosto nos Estados Unidos, resumiu Angelo Kourkafas, da Edward Jones.

Após um curto período no positivo, o Dow Jones e o S&P 500 recuaram após a divulgação de dados macroeconômicos divergentes. As empresas do setor privado nos Estados Unidos criaram 99 mil empregos em agosto, muito menos do que em julho e abaixo das expectativas do mercado, de acordo com a pesquisa mensal ADP/Stanford Lab. Trata-se de mais uma sinalização de enfraquecimento no mercado de trabalho do país, após três anos de solidez. O número é o mais baixo desde janeiro de 2021.

Os analistas esperavam a criação de muitos mais postos de trabalho no mês passado: 140 mil, segundo o consenso reunido pelo MarketWatch. O dado de julho foi revisado para baixo, para 111 mil novos empregos no setor privado, contra os 122 mil inicialmente anunciados. Os operadores também notaram que as novas solicitações de seguro-desemprego caíram na semana passada em relação à semana anterior. "Isso indica que estamos assistindo a um enfraquecimento do mercado de trabalho, mas devido a menos contratações, em vez de um aumento nos desligamentos", refletiu Kourkafas.

Wall Street também recebeu dados sobre a atividade do setor de serviços nos Estados Unidos, que permaneceu fraco, mas com um leve avanço em agosto, pelo segundo mês consecutivo, surpreendendo os analistas que esperavam uma queda, de acordo com a pesquisa da federação profissional ISM. Sem a possibilidade de tirar conclusões claras a partir desses indicadores, os investidores optaram pela cautela, sem aumentar "sua exposição ao risco, dada a sensibilidade do mercado ao relatório" de emprego, explicou Kourkafas. O Nasdaq conseguiu fechar em alta, especialmente graças à Tesla (+4,90%).

O fabricante de veículos elétricos, de propriedade do magnata Elon Musk, anunciou o lançamento em 2025, na China e na Europa, de seu programa de assistência à condução FSD (Full Self-Driving), caso seja autorizado pelos reguladores. As ações da Amazon também subiram, com um ganho de 2,63%, após uma recomendação positiva do gestor de carteiras Cantor Fitzgerald. A Nvidia, estrela do setor de microprocessadores, conseguiu subir 0,94%, após ter perdido 16% em uma semana, desde a divulgação de seus resultados trimestrais.