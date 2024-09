Ucrânia cancela trens de evacuação em Pokrovsk por razões de segurança

As forças de Moscou avançam há meses em direção a este importante centro logístico e estão atualmente a 10 quilômetros da localidade, onde vivem cerca de 27 mil habitantes, que as autoridades instaram a se retirar.

As autoridades ucranianas cancelaram, nesta quinta-feira (5), um comboio de trens que deveria transportar pessoas que fugiam da cidade de Pokrovsk, no leste da Ucrânia, devido ao receio de um possível ataque russo.

Tanto Mirongrad quanto Pokrovsk estão localizadas na região de Donetsk, no leste da Ucrânia.

Em abril de 2022, um bombardeio atribuído à Rússia atingiu a estação ferroviária de Kramatorsk, no leste do país, em um momento em que ali se encontravam 4.000 pessoas, no âmbito de uma evacuação. O ataque deixou mais de 60 mortos e 160 feridos.

A companhia ferroviária indicou que a partir de agora os cidadãos serão convidados a se reunirem em "alguns pontos seguros" e aconselhou que as pessoas que planejam sair se mantenham informadas por meio de um número de telefone de emergência.

Pokrovsk tinha cerca de 60.000 habitantes antes de a Rússia iniciar a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022.