Suécia recomenda não dar telas a menores de 2 anos

Órgão de saúde pública também aconselhou pais a não deixarem filhos usarem telas antes de dormir. Agência citou pesquisas mostrando que consumo excessivo desses aparelhos pode levar a sono insatisfatório e a depressão.Crianças pequenas não devem ser expostas a tempo de tela algum, recomendou a agência de saúde sueca nesta segunda-feira (02/09). O órgão recomendou ainda que crianças de qualquer idade não usem telas antes de dormir e que celulares e tablets sejam mantidos fora do quarto à noite. Esta é primeira vez que a Folkhälsomyndigheten, autoridade de saúde pública da Suécia, estipulou como os pais devem regular o tempo de tela de seus filhos. Diretrizes Segundo as novas diretrizes do órgão, menores de 2 anos de idade devem ser mantidos completamente afastados das mídias digitais e da televisão. Crianças com idade entre 2 e 5 anos, por sua vez, devem ser limitadas a um máximo de uma hora de tempo de tela por dia, enquanto aquelas com idade entre 6 e 12 anos não devem passar mais do que uma ou duas horas por dia na frente de uma tela. Para adolescentes de 13 a 18 anos, o tempo recomendado é de no máximo duas a três horas por dia. "Por muito tempo, foi permitido que os smartphones e outras telas entrassem em todos os aspectos da vida de nossos filhos”, disse a jornalistas o ministro sueco da Saúde, Jakob Forssmed. Segundo ele, adolescentes suecos de 13 a 16 anos passam, em média, seis horas e meia por dia em frente às telas, fora do horário escolar. Pouco tempo para outras atividades Para Forssmed, isso não deixa "muito tempo para atividades comunitárias, atividade física ou sono adequado". Ele apontou inclusive para a "crise do sono" sueca, observando que mais da metade dos jovens de 15 anos não dormem o suficiente. A agência citou pesquisas que mostram que o uso excessivo de telas pode levar a um sono insatisfatório, depressão e insatisfação corporal. Anteriormente, o governo da Suécia já havia dito estar estudando a possibilidade de proibir o uso de smartphones nas escolas primárias. No início deste ano, um estudo científico de três meses na França concluiu que crianças menores de três anos não devem ser expostas a telas, inclusive à televisão, e que nenhuma criança deve ter um celular antes dos 11 anos de idade. ip/md (AFP, ots)