Petróleo fecha em baixa apesar da decisão da Opep+ de adiar aumento da produção

Os preços do petróleo fecharam em leve queda nesta quinta-feira (5), apesar da decisão da aliança Opep+ de adiar os aumentos de produção de outubro para implementá-los no final de novembro, um anúncio que não convenceu o mercado.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro fechou estável (-0,01%) a 72,69 dólares.

Enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para outubro recuou 0,07% para 69,15 dólares.