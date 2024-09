Panamá anuncia toque de recolher em província turística

O presidente do Panamá, José Raúl Mulino, anunciou nesta quinta-feira (5) um toque de recolher noturno para menores de idade na província caribenha de Bocas del Toro, uma famosa zona turística, para combater as gangues que "trabalham para o Cartel do Golfo ou o Trem de Aragua".

"O índice de criminalidade em Bocas del Toro é altíssimo. É uma das províncias que lidera em termos de criminalidade, assassinatos e tráfico de drogas", disse Mulino em sua coletiva de imprensa semanal.

Mulino afirmou que na próxima semana solicitará às autoridades locais de Bocas del Toro, província na fronteira com a Costa Rica, que decretem o toque de recolher noturno para menores de idade.