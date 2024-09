Nicarágua liberta 135 presos políticos e os envia para a Guatemala

Washington fez um apelo ao governo da Nicarágua para que "acabe imediatamente com as detenções e prisões arbitrárias dos seus cidadãos pelo simples exercício de suas liberdades fundamentais".

Em 2023, Manágua libertou, expulsou e confiscou a nacionalidade e os bens de 316 políticos, jornalistas, intelectuais e ativistas críticos, a quem acusou de traição.

Também atacou a Igreja Católica e fechou cerca de 5.500 ONGs, muitas delas religiosas.

A relação da Nicarágua com a comunidade internacional tem sido tensa nos últimos meses, especialmente com o Brasil, depois de Ortega ter ignorado as suas tentativas de mediar, a pedido do papa Francisco, a libertação de um bispo preso.