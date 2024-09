Itália e UE chegam a acordo sobre concessões de praias

"A cooperação entre Roma e Bruxelas tornou possível encontrar um equilíbrio entre a necessidade de abrir o mercado de concessões e a oportunidade de proteger as expectativas legítimas dos atuais concessionários", disse o escritório de Meloni em um comunicado.

O gabinete da primeira-ministra Giorgia Meloni aprovou na noite de quarta-feira uma lei para resolver uma série de procedimentos de infração da UE contra a Itália. Estes incluíam um iniciado em 2020 devido à falta de abertura do mercado de operadores de praia à concorrência.

Em algumas áreas, como Rimini, na costa adriática, as concessões privadas cobrem 90% das praias.

A UE tem advertido a Itália há duas décadas para que introduza mais concorrência no sistema, no qual as concessões são renovadas automaticamente e frequentemente transmitidas de geração para geração.

Os sucessivos governos de Roma ignoraram as queixas e estenderam repetidamente a validade das concessões.

Sob o novo plano, a Itália estenderá os direitos dos operadores atuais até setembro de 2027, mas exigirá que licitações sejam abertas até, no máximo, junho desse ano.