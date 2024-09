Cinco agentes da inteligência russa são acusados nos EUA por ciberataques na Ucrânia

De acordo com o vice-procurador-geral Matthew Olsen, os membros da agência de inteligência militar russa GRU realizaram uma campanha cibernética contra a Ucrânia conhecida como "WhisperGate".

Seu objetivo era, segundo ele, paralisar o governo e a infraestrutura crítica da Ucrânia, atacando os sistemas financeiros, a agricultura, os serviços de emergência e médico e as escolas.

O agente especial do FBI William DelBagno afirmou que o ciberataque em janeiro de 2022 "poderia ser considerado o primeiro disparo da guerra".

Em junho, um civil russo, Amin Timovich Stigal, de 22 anos, foi acusado nos Estados Unidos de conspirar para hackear e destruir sistemas informáticos por sua suposta participação em "WhisperGate".

Stigal e os cinco membros do GRU russo permanecem em liberdade, e o Departamento de Estado ofereceu uma recompensa de US$ 60 milhões (R$ 336 milhões) por informações que levem à sua prisão, ou seja, US$ 10 milhões (R$ 56 milhões) por cada um.

Para o Departamento de Justiça dos EUA, o WhisperGate era uma "arma cibernética projetada para destruir".