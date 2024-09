Chefão narco 'El Mayo' Zambada aceita transferência a Nova York para julgamento

Zambada disse que "não se opõe" ao pedido da Procuradoria-Geral dos Estados Unidos, que notificou nesta quinta-feira as autoridades judiciais do Texas de que o Distrito Leste de Nova York havia iniciado "o processo para transportar" o narcotraficante mexicano, conforme consta em documentos judiciais oficiais.

O cofundador do Cartel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, aceitou nesta quinta-feira (5) ser transferido para Nova York a partir do Texas, onde está detido, para enfrentar o primeiro de vários processos por narcotráfico que tem nos Estados Unidos.

Depois, Zambada terá de enfrentar outras acusações de narcotráfico, lavagem de dinheiro e assassinato que estão pendentes no Texas e em Illinois.

Zambada, de 76 anos, já compareceu duas vezes diante de um tribunal na cidade fronteiriça de El Paso, Texas, após sua prisão em 25 de julho em um aeroporto de Santa Teresa, no Novo México, próximo a El Paso. Ele chegou lá vindo do México em um avião particular junto com Joaquín Guzmán López, filho do também narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Zambada afirmou que foi enganado por Guzmán López — processado posteriormente em Illinois —, emboscado, sequestrado e trazido à força. Ele declarou que não havia negociado sua rendição com o governo dos EUA e se declarou inocente nas audiências realizadas no Texas.