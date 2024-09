Bruno Lage, ex-Botafogo, é o novo técnico do Benfica

O português Bruno Lage, que treinou o Botafogo no ano passado, foi anunciado nesta quinta-feira (5) como novo técnico do Benfica, no lugar do alemão Roger Schmidt, demitido no último fim de semana.

"Queria muito vir" e trabalhar em um clube "no qual me sinto em casa", declarou Lage, que assinou um contrato de dois anos.

O treinador já comandou o Benfica na temporada 2019/2020, antes de assumir o Wolverhampton da Inglaterra em 2021. Sua passagem pelo Botafogo durou apenas três meses, de julho a outubro de 2023.