Adolescente de 14 anos comparece à Justiça britânica após assassinato de octogenário

Um rapaz de 14 anos compareceu nesta quinta-feira (5) a um tribunal britânico, acusado do homicídio de um octogenário, fato que ganhou as primeiras páginas de muitos jornais do Reino Unido, após recentes casos de violência cometidos por menores. Bhim Kohli, de 80 anos, morreu na segunda-feira no hospital depois de ter sido atacado em um parque no dia anterior enquanto passeava com o seu cão perto de sua casa em Braunstone, perto de Leicester, centro da Inglaterra.

A polícia prendeu primeiro cinco menores (quatro meninas e um menino com idades entre 12 e 14 anos), antes de libertar quatro, sem que fossem apresentadas acusações contra eles. O quinto, cuja identidade não pode ser divulgada, foi acusado na quarta-feira. O adolescente compareceu nesta quinta-feira perante um tribunal de menores de Leicester, onde apenas falou para confirmar a sua identidade e idade. Deverá comparecer novamente neste mesmo dia perante um juiz. De acordo com as primeiras informações divulgadas pela polícia, Bhim Kohli morreu devido a uma lesão no pescoço.