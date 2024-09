Papa Francisco quer incrementar o diálogo inter-religioso para lutar contra o extremismo

O papa Francisco pediu nesta quarta-feira (4) um maior "diálogo inter-religioso" como uma "contraposição ao extremismo e à intolerância", em seu primeiro discurso na Indonésia, o país com maior população muçulmana do mundo.

Em suas primeiras palavras públicas no grande arquipélago do sudeste asiático, o pontífice discursou para as autoridades e o corpo diplomático da Indonésia. No encontro, Francisco afirmou que a Igreja Católica deseja "incrementar o diálogo inter-religioso".

O país de 17.500 ilhas abriga a maior população muçulmana do mundo, com 242 milhões de integrantes (87% de seus habitantes), contra apenas oito milhões de católicos (menos de 3%).

Por esta razão, o diálogo inter-religioso constitui um tema central na primeira etapa da viagem de Francisco pela Ásia e pela Oceania, a mais longa e distante do seu papado.