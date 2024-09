Oasis anuncia mais dois shows para sua turnê de 2025

O grupo britânico Oasis anunciou, nesta quarta-feira (4), dois shows adicionais em Londres em setembro de 2025, como parte de sua turnê de reencontro, e afirmou que mudará o modo de venda de ingressos após uma polêmica ocorrida no último fim de semana.

"Foram adicionados mais dois shows no estádio de Wembley devido a uma demanda fenomenal", informou a banda de Manchester na rede social X. As apresentações ocorrerão nos dias 27 e 28 de setembro do próximo ano, mais de um mês após os shows previstos para julho e agosto no Reino Unido e na Irlanda.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os irmãos Liam e Noel Gallagher anunciaram na semana passada que voltariam a se reunir para esses shows, provocando euforia entre seus seguidores, 15 anos após a separação do emblemático grupo de rock.