Netanyahu acusa Hamas de 'recusar tudo' em negociação de trégua em Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou, nesta quarta-feira (4), que o movimento islamista palestino Hamas recusou todos os pontos de uma proposta para um cessar-fogo em Gaza que ajudaria na libertação dos reféns.

"O Hamas recusou tudo e estamos tentando encontrar algum espaço para começar as negociações, o que eles rejeitam (...) Dizem que não há nada para conversar. Então, espero que isso mude porque eu quero retirar os reféns", afirmou Netanyahu em uma coletiva de imprensa, na qual rejeitou as acusações de que seu empenho para manter o controle israelense de uma passagem essencial na fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito tenha prejudicado as negociações.

