Jovem britânico Jack Draper vence De Minaur e vai à semifinal do US Open

O jovem tenista britânico Jack Draper, de 22 anos, venceu o australiano Alex de Minaur nesta quarta-feira (4) e se classificou para a semifinal do US Open. Draper, número 25 no ranking da ATP, fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 7-5 e 6-2, em duas horas e sete minutos no Arthur Ashe Stadium. Com a vitória, ele chega pela primeira vez a uma semifinal de Grand Slam e se torna o primeiro britânico entre os quatro melhores em Flushing Meadows desde Andy Murray em 2012.

"É fantástico. Jogar meu primeiro jogo na maior quadra do mundo significa muito para mim", comemorou Draper após a vitória. O britânico é a grande sensação do US Open. Um mês depois da aposentadoria de Murray, ele assume o lugar do ídolo para recolocar o tênis masculino do Reino Unido nas fases finais do último Grand Slam da temporada depois de 12 anos. No feminino, Emma Raducanu foi campeã em 2021, quando tinha apenas 18 anos.

Nesta quarta-feira, o jovem britânico disputou pela primeira vez as quartas de final de um Grand Slam. Seu adversário, De Minaur (N.10), já tinha chegado a esta fase em quatro oportunidades, e em todas não conseguiu avançar. O australiano havia vencido Draper nos três duelos anteriores entre ambos, mas desta vez não conseguiu se impor diante do sólido jogo do britânico, e por algumas limitações físicas, aparentemente por seu problema recente no quadril. Com 52% de aproveitamento no primeiro serviço, De Minaur concedeu 20 break points ao longo da partida para Draper, que aproveitou seis.