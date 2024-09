Ao menos 20 migrantes desaparecidos após naufrágio próximo à ilha italiana de Lampedusa

"Vinte pessoas estão desaparecidas no Mediterrâneo após um naufrágio em 1º de setembro, de acordo com sobreviventes", escreveu Chiara Cardoletti, da ACNUR, no X (antigo Twitter).

De acordo com dados do Ministério do Interior italiano, as chegadas por mar diminuíram consideravelmente desde o início do ano: 43.061 pessoas desembarcaram na Itália entre 1º de janeiro e 4 de setembro, em comparação com 115.177 no mesmo período em 2023.

