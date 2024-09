UE 'lamenta' que Mongólia não tenha prendido Putin

A União Europeia (UE) lamentou, nesta terça-feira (3), que o governo da Mongólia não tenha prendido o presidente russo, Vladimir Putin, como solicitou o Tribunal Penal Internacional (TPI) no ano passado por supostos crimes na Ucrânia.

"A UE lamenta que a Mongólia, Estado signatário do Estatuto de Roma do TPI, não tenha cumprido suas obrigações relacionadas ao Estatuto de executar a ordem de prisão", expressou um porta-voz do sistema da UE.

Putin desembarcou nesta terça-feira na Mongólia e foi recebido com honrarias por seu homólogo mongol, Ukhnaagiin Khurelsukh, um gesto interpretado como um desafio ao TPI.