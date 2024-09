Suposto ataque jihadista deixa ao menos 81 mortos no norte da Nigéria

Pelo menos 81 pessoas morreram em um ataque no estado de Yobe, no nordeste da Nigéria, afirmaram várias fontes locais à AFP, acusando o grupo jihadista Boko Haram de estar por trás do incidente.

"Cerca de 150 supostos terroristas do Boko Haram, mais de 50 mortos, armados com fuzis e granadas, atacaram a aldeia de Mafa por volta das 16h00 de domingo. Mataram muitas pessoas e incendiaram diversas lojas e casas", declarou à AFP o porta-voz da polícia estadual de Yobe, Abdulkarim Dungus.

"Ao menos 81 pessoas morreram no atentado", confirmou Bulama Jalaluddeen, porta-voz do presidente do governo local de Tarmuwa, onde Mafa está situada.