Starlink vai cumprir ordem de bloqueio do X no Brasil

A Starlink, empresa de internet por satélite de Elon Musk, anunciou nesta terça-feira (3) que vai cumprir a ordem da Justiça brasileira para bloquear a rede social X no país.

Com mais de 250 mil clientes no Brasil, principalmente em áreas remotas, a empresa havia afirmado no último domingo à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que não acataria a ordem de suspensão do X, manifestou o presidente da agência estatal, Carlos Baigorri.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Hoje, no entanto, a Starlink anunciou que vai se unir aos demais provedores de internet, que já bloquearam o X. A rede social tinha mais de 22 milhões de usuários no país, segundo o site especializado DataReportal.