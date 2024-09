Regime chavista pede e Justiça manda prender candidato opositor

Antes de anunciar o pedido de prisão do opositor, os EUA tinham comunicado a apreensão do avião de Maduro, uma medida classificada por Caracas como "pirataria". A aeronave, um Dassault Falcon 900EX, utilizado pelo chavista em viagens oficiais, foi levada para a Flórida, marcando uma escalada nas tensões entre os dois países.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE), controlado pelos chavistas, declarou a vitória de Maduro, ratificada pelo Tribunal Supremo de Justiça, também dominado pelo regime. As atas de votação, no entanto, nunca foram apresentadas, apesar dos apelos da comunidade internacional. A oposição divulgou as cópias de mais de 80% das urnas, que comprovariam sua vitória incontestável.

"O Departamento de Justiça apreendeu uma aeronave que foi adquirida ilegalmente por US$ 13 milhões (R$ 73 milhões) por meio de uma empresa de fachada e foi contrabandeada para fora dos EUA para ser usada por Nicolás Maduro e seus comparsas", disse o secretário de Justiça americano, Merrick Garland, em comunicado.

O avião foi vendido dos EUA para a Venezuela, via Caribe, em abril de 2023, em uma transação destinada a contornar uma ordem executiva que proíbe pessoas em território americano de realizar transações comerciais com a ditadura venezuelana. O avião, registrado em San Marino, foi usado várias vezes por Maduro para viagens ao exterior.

Em março, o Dassault Falcon 900EX voou para a República Dominicana, junto com um avião registrado na Venezuela, para o que se acreditava ser uma manutenção de rotina. Segundo a rede CNN, que reportou a apreensão, as autoridades americanas vinham trabalhando com as dominicanas, que notificaram a Venezuela.