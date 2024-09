Incêndio que atingiu 7.000 hectares é combatido na província argentina de Córdoba

O incêndio começou na segunda-feira na área montanhosa conhecida como El Durazno, no Vale de Calamuchita, a cerca de 120 quilômetros da cidade de Córdoba, capital da província.

"São 210 bombeiros, três aviões e dois helicópteros combatendo as chamas", indicou a Secretaria de Gestão de Riscos Climáticos e Catástrofes da província, que também destacou que "ventos de até 60 quilômetros por hora foram registrados durante a madrugada, o que agravou a situação".

Aviões-tanque, helicópteros e mais de 200 bombeiros estão combatendo um incêndio no Vale de Calamuchita, na província argentina de Córdoba, que já afetou mais de 7.000 hectares, informaram as autoridades desse departamento nesta terça-feira (3).

O diretor do plano provincial de manejo do fogo, Martín Degano, disse à AFP que até a noite de segunda-feira as chamas já haviam afetado aproximadamente 7.000 hectares e alertou que "o incêndio continuou durante toda a noite e permanece ativo".

De acordo com o comunicado oficial, na segunda-feira "procedeu-se à evacuação dos habitantes da área, e é importante destacar que não há feridos nem vítimas entre os moradores e os bombeiros".

O porta-voz da Secretaria de Gestão de Riscos Climáticos, Roberto Schreiner, informou à imprensa que "as condições meteorológicas para hoje (terça-feira) não são favoráveis".