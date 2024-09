Velocista italiana Valentina Petrillo, a primeira atleta trans nos Jogos Paralímpicos

A velocista Valentina Petrillo disputou, nesta segunda-feira (2), as eliminatórias dos 400 m (T12), fazendo história nos Jogos Paralímpicos ao se tornar a primeira atleta transgênero a participar do evento.

Petrillo, de 50 anos e com uma doença que lhe faz perder progressivamente a visão, terminou em segundo lugar na bateria, com o tempo de 58,35 segundos, classificando-se para as semifinais que também serão realizadas nesta segunda-feira.

Apesar dos problemas de visão e ao contrário de alguns de seus rivais, Petrillo competiu sem guia.