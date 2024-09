Papa viaja à Indonésia, primeira etapa de uma viagem por quatro países

Francisco será o terceiro papa, depois de Paulo VI em 1970 e de João Paulo II em 1989, a visitar a Indonésia, um arquipélago de 17.500 ilhas onde vivem quase oito milhões de católicos, menos de 3% da população, em comparação com o maior número de muçulmanos no planeta (242 milhões de muçulmanos, 87% da população).

Em Jacarta, uma megalópole poluída e ameaçada por enchentes, o papa pode expressar um novo grito de alarme contra o aquecimento global.

Mas a visita abordará sobretudo o diálogo entre o islã e o cristianismo, com um encontro inter-religioso marcado para quinta-feira na mesquita Istiqlal, a maior do sudeste asiático, na presença de representantes do islã, do protestantismo, do catolicismo, do budismo, do hinduísmo e do confucionismo.