Mineradora chinesa recebe nova concessão na Nicarágua

O governo da Nicarágua outorgou à mineradora chinesa Xinjiang Xinxin Mining Industry Company Limited uma nova concessão para exploração de minerais por 25 anos no norte do país, segundo uma resolução publicada nesta segunda-feira (2) no Diário Oficial.

A gigante da mineração atuará por meio de sua subsidiária Nicaragua Xinxin Linze Minería, cujo representante é o executivo chinês Edward Xiang Liu.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Outorga-se à empresa Nicaragua Xinxin Linze Minería Group uma concessão mineral para a exploração de minerais metálicos e não metálicos na área denominada Río Dorado Sur", diz a resolução do Ministério de Energias e Minas.