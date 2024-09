Milei diz ser o 'político mais relevante da Terra' junto com Trump

O presidente argentino, Javier Milei, se autoproclamou como um dos dois políticos mais importantes do mundo, junto com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e chamou seus rivais políticos de "liliputianos".

"Dói para eles que eu seja hoje um dos dois políticos mais relevantes do planeta Terra. Um é Trump e o outro sou eu", gabou-se Milei em uma entrevista transmitida pelo canal LN+ no domingo (1º) à noite.

O governante afirmou ser "considerado o maior expoente e defensor das ideias de liberdade no mundo", destacou suas reuniões com grandes nomes do Vale do Silício, como Mark Zuckerberg, Elon Musk e Jeff Bezos, e zombou da "agenda liliputiana dos políticos argentinos insignificantes, ratos invisíveis, que nunca poderão aspirar a isso".