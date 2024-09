EUA anuncia apreensão de avião do presidente venezuelano Maduro

Os Estados Unidos afirmam que, no fim de 2022 e início de 2023, indivíduos vinculados a Maduro teriam usado uma empresa fantasma com sede no Caribe para ocultar sua participação na compra ilegal do avião.

Em abril de 2023, a aeronave foi exportada ilegalmente dos Estados Unidos para a Venezuela através do Caribe, e a partir de maio desse ano, voou quase que exclusivamente de e para uma base militar na Venezuela.

- Crise política -