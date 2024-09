Eleições EUA: Harris aparece à frente de Trump em 2 pesquisas; Insider traz republicano forte

A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata à eleição pelo Partido Democrata, Kamala Harris, seguiu à frente do ex-presidente e candidato Republicano, Donald Trump, na nova pesquisa de intenção de votos conduzida pelo Outward Intelligence, grupo fundado em 2021 por pesquisadores, estrategistas de marketing e aficionados por dados.

Segundo a sondagem, Harris detinha 52,6% de apoio, contra 47,4% para o ex-presidente Republicano, em um cenário de apenas dois competidores. Ela liderou por 49,5% a 44,3% em um cenário que incluía candidatos independentes. Na semana anterior, Harris aparecia com 48% das intenções de voto e Trump com 43%, considerando um quadro com outros candidatos. A pesquisa foi conduzida de 25 a 29 de agosto de 2024 e ouviu 2.191 prováveis eleitores. A margem de erro do levantamento foi de mais ou menos 2,1 pontos porcentuais.

Outro levantamento realizado em quatro estados dos EUA pela InsiderAdvantage, que publica a James Magazine, mostrou liderança de Trump por um ponto porcentual nos estados do Arizona, Nevada e Carolina do Norte. Na Georgia, Harris e o republicano apareciam empatados com 48%. Os cenários consideraram outros candidatos. As pesquisas foram feitas em 29 e 31 de agosto e ouviram 800 eleitores em cada estado. As margens de erro das sondagens foram de 3% (Arizona), 3,52% (Nevada), 3,46% (Carolina do Norte) e 3,70% (Georgia).