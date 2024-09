Diretor francês Claude Lelouch, com 86 anos e 51 filmes, quer continuar rodando

Vencedor de duas estatuetas do Oscar, Lelouch confirmou que não tem intenção de pendurar as chuteiras.

"Estou ansioso para filmar no próximo ano!", exclamou nesta segunda-feira o diretor francês Claude Lelouch, que aos 86 anos apresenta seu 51º filme na mostra não competitiva do Festival de Veneza.

Seu 51º filme, "Finalement" (que estreará em 13 de novembro na França), é uma comédia que "se parece muito" com ele mesmo, diz Lelouch.

O filme narra a vida de Lino, um brilhante advogado interpretado por Kad Merad que abandona a carreira e a família para se aventurar nas estradas da França.

Antes da exibição oficial do filme, na noite desta segunda-feira, Lelouch receberá o prêmio 'Cartier Glory to the Filmmake' (Prêmio Glória ao Cineasta) da 81ª edição do Festival, "dedicado a uma personalidade que marcou o cinema contemporâneo de forma particularmente original".