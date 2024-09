Ataque a tiros deixa 4 mortos em Chicago

"Três foram declaradas mortas no local, a quarta foi levada para o Centro Médico da Universidade de Loyola em Maywood, onde foi declarada morta mais tarde", informou a polícia em um comunicado.

O Departamento de Polícia de Chicago, no estado de Illinois, relatou que respondeu a uma chamada de emergência na manhã desta segunda-feira e, ao chegar à estação de trem de Forest Park, encontrou as quatro vítimas.

A polícia de Chicago divulgou uma descrição do suposto criminoso com base em imagens capturadas por câmeras de vigilância, e um suspeito foi detido posteriormente com uma arma de fogo que foi confiscada, disse o comunicado.

"Este parece ser um incidente isolado, sem ameaça imediata para a comunidade", sublinhou a nota oficial.

Chicago opera uma das maiores redes de transporte público dos Estados Unidos, com mais de 317 mil pessoas utilizando seu sistema de trens em um dia útil típico, de acordo com a Autoridade de Trânsito de Chicago.