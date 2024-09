Alemanha: sucesso da extrema-direita em eleições regionais impõe pressão sobre governo nacional

O sucesso do partido Alternativa para a Alemanha (AfD, na sigla em inglês) em duas eleições estaduais aumentou a pressão sobre o governo do chanceler do país, Olaf Scholz, e deixou o principal partido de oposição do país enfrentando dificuldades políticas nesta segunda-feira (2) para encontrar uma maneira de governar duas regiões do leste sem envolver o partido de extrema-direita. O AfD tornou-se no domingo, dia 1º, o primeiro partido de extrema-direita a vencer uma eleição estadual na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, na Turíngia, sob o comando de uma de suas figuras mais extremas, Björn Höcke. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na vizinha Saxônia, o partido terminou apenas atrás da conservadora União Democrata Cristã (CDU), que lidera a oposição nacional. Os eleitores puniram os três partidos da coalizão governamental de Scholz, que obteve bem menos de 15% dos votos.

O profundo descontentamento com um governo nacional conhecido pelas lutas internas, pela inflação e por uma economia fraca, o sentimento anti-imigração e o ceticismo em relação à ajuda militar alemã à Ucrânia estão entre os fatores que contribuíram para o apoio aos partidos populistas no antigo leste comunista, que é menos próspero do que Alemanha ocidental. Um novo partido fundado por um proeminente esquerdista foi o segundo grande vencedor no domingo - e provavelmente será necessário para formar governos estaduais, uma vez que ninguém está disposta a governar com a AfD. O desastre dos partidos do governo somou-se a desempenhos terríveis nas eleições para o Parlamento Europeu, em junho, para a coalizão de Scholz, e não está claro se o grupo tem alguma receita para mudar a situação com as próximas eleições nacionais da Alemanha, marcadas para daqui a pouco mais de um ano.